- Flere af vores butikker har måttet lægge øre til kunder, der mener, at de har fået en urimelig p-bøde. Det er ikke det, vi skal være kendt for. Vi vil være kendt for at være en åben handelsby, der modtager folk med åbne arme. Nu vi gå i dialog med kommunen og med de selskaber, der udsteder bøder. Der er ingen, der har interesse i, at vi får et dårligt ry, siger citychef i Horsens, Michael Kongsmark.