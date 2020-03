Corona-frygt lukker krimimessen

Krimimessens arrangører har i løbet af de seneste dage arbejdet hårdt på alternative løsninger til at gennemføre Krimimessen 2020 i et andet format, men dette har desværre ikke været muligt at gøre på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

- Vi beklager det besvær, som aflysningen giver både messens mellem 7.000-10.000 gæster og vore mange samarbejdspartnere og leverandører. Men vore gæsters og samarbejdspartneres sikkerhed hverken kan eller vil vi sætte på spil. Krimimessen er et internationalt event med deltagere fra mere end otte lande, hvilket selvfølgelig skærper bekymringen i relation til COVID-19, da mange af de deltagende forfattere kommer fra lande, hvor man har haft en endnu større spredning af coronavirus, siger Claus Hagstrøm Hansen, der er biblioteksleder og leder af Krimimessen i Horsens.

Claus Hagstrøm Hansen oplyser, at man i de kommende dage vil kontakte alle involverede samarbejdspartnere.

Allerede købte billetter til arrangementet bliver refunderet, fremgår det på Krimimessens hjemmeside