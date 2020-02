Coronavirus får lokal virksomhed til at droppe udenlandsk messe

M-Comp besluttede sig for at tage deres forholdsregler efter virusudbruddet i Norditalien. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

Det er ikke kun ferierejsende, coronavirusset går ud over. Flere erhvervsrejsende stopper op og gør sig tanker om, hvor rejsen går hen, pga. den smitterisiko det medfører. Af den årsag har elektronikvirksomheden M-Comp i Horsens valgt at aflyse et messebesøg i Nürnberg og indføre besøgs-karantæne.

Det fortæller indehaveren af M-Comp, Lars Norberg-Hansen, til TV SYD.

- Det er forholdsregler, vi må tage. Når Skype er opfundet, så er der ikke nogen grund til at udsætte vores medarbejdere og kunder for at kunne smitte dem ved at være afsted, siger han.

Går glip af vigtig messe

Beslutningen om at aflyse et messebesøg i Nürnberg er ikke uvæsentlig. Nürnberg-messen er nemlig en af årets vigtigste for M-Comp, fordi det er her, de møder leverandører og får styr på deres handelsaftaler.

Men risikoen for at stå helt stille som virksomhed fik M-Comp til at tage de nødvendige foranstaltninger:

- Det er ikke, fordi vi er bange for virus, men vi er bange for konsekvenserne af at blive lukket ned. Så ville vi ikke kunne bemande kontoret eller sende varer ud, fordi personalet skulle isoleres. Og så stopper den forretning, vi har. Så ville firmaet stå stille, fortæller Lars Norberg-Hansen, indehaver af M-Comp.

Det er også en beslutning, som medarbejderen Peter Linnet er blevet glad for.

- Jeg er lidt lettet over, at vi ikke skulle derned og have den risiko. Specielt, når jeg har set, hvordan det har udviklet sig i den her uge, siger han.

Står ikke alene

M-Comp er ikke den eneste virksomhed, der stopper op og indfører retningslinjer.

Senest har Danfoss bedt ansatte, der har været ude at rejse i de virusramte lande, om at arbejde hjemmefra i to uger. Desuden har de indført rejseforbud for ansatte til Norditalien, Kina, Singapore og Sydkorea.