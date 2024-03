Danish Crown dømmes for vildledende markedsføring

Det har Vestre Landsret fredag afgjort i en sag, der er blevet betegnet som retningsgivende for, hvordan virksomheder må markedsføre grønne budskaber.



Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark havde anlagt sagen mod Danish Crown på baggrund af en markedsføringskampagne i 2020.

Her indgik også udsagnet "Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror".

Sagsøgerne mente også, at det udsagn var over stregen i forhold til markedsføringsloven.

Men her nåede landsretten frem til, at sidstnævnte udsagn var inden for lovens rammer.

- Udsagnet er efter sit indhold relativt, og landsretten finder, at udsagnet af gennemsnitsforbrugeren ikke kunne opfattes således, at dansk grisekød som sådant skulle være klimavenligt, skriver landsretten i sin begrundelse for dommen.

Sagen blev henvist fra byretten til landsretten grundet dens principielle karakter.

Da sagen blev behandlet i november og december sidste år, afviste Danish Crown alle beskyldninger om markedsføringsfusk.

Danish Crown skal betale 300.000 kroner i sagsomkostninger til statskassen, har Vestre Landsret bestemt.