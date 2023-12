Danmark kan vinde bronze for andet VM i træk

- Det er jo en kæmpestor ting at spille om medaljer. Det et det, vi gerne vil. Vi er kommet i semifinalen, og nu skal vi spille om en bronzemedalje. Det vil vi gøre alt for, siger Kristina Jørgensen til TV 2 Sport.



Danmark havde håbet på guldet, men missede chancen efter forlænget spilletid mod Norge, hvor de scorede i sidste sekund. Derfor har danskerne brugt lørdagen på at blive klar til kampen mod Sverige – både fysisk og mentalt.

- Det er en mentalt hård ting at skulle op igen efter sådan en semifinale, men jeg er 100 procent sikker på, at vi spillere og ledere her kan. Det bliver megasjovt, og vi kommer til at spille i Boxen foran rigtig mange danskere, der skaber stor stemning. Hvis man ikke kan sætte sig op til sådan en kamp, kan man ikke sætte sig op til nogen kampe, siger Jørgensen.

Kampen bliver fløjtet i gang klokken 15.55 søndag og kan ses på TV 2.