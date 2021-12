Danmark vil have brite udleveret efter dødelig skibskollision

Anklageren i sagen, Anders Larsson, har meddelt, at briten skal udleveres til Danmark. Det skyldes, at de svenske myndigheder har vurderet, at man kan føre en straffesag mod manden.

Kollision fandt sted i det, man officielt kalder Sveriges eksklusive økonomiske zone. Også kaldet det internationale farvand.

En dansk sømand omkom ved ulykken - en savnes fortsat

En dansk sømand mistede livet i ulykken. En anden er fortsat savnet.



Den omkomne blev fundet i skroget på "Karin Høj", da dykkere kunne undersøge det kæntrede fartøj.

Rederiet Scotline Marine Holdings, der ejer "Scot Carrier", oplyste tidligere i en skriftlig udtalelse, at to fra besætningen om bord havde alkohol i blodet. Det fremgår også af afgørelsen fredag, at briten havde en promille på knap 0,5.

- I overensstemmelse med procedurerne er alle besætningsmedlemmer på "Scot Carrier" blevet testet for alkohol og stoffer. To medlemmer af besætningen havde en højere promille end tilladt, skrev Scotline på sin hjemmeside.

Her tilføjes det, at rederiet har nultolerance over for brud på reglerne om at være påvirket om bord på skibe.

Også en kroatisk mand er mistænkt for spritsejlads.

De to anholdte personer blev allerede frihedsberøvet mandag. Den kroatiske statsborger er født i 1965, mens briten er født i 1991. Derudover er det sparsomt med oplysninger om de to.

"Karin Høj" er ejet af Horsens-firmaet Rederiet Høj, som har base i Horsens Havn.