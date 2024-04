Danmarks bedste flødeost giver travlhed i butikken

Sidst Karin vandt prisen med sin flødeost, fordoblede hun sin omsætning. Denne gang tror hun på, at det kan få endnu større betydning for hendes ostebutik.



- Man kan komme til at undervurdere ostens betydning, for det er jo bare en flødeost. Men det er ikke bare en flødeost. Der er simpelthen lagt kærlighed i den her ost, siger Karin Ramskov.