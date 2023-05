Danmarks eneste bandagistuddannelse er på vej til Horsens

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.



Her stilles seks millioner kroner til rådighed i et etableringstilbud til en bandagistuddannelsen, og det bliver VIA University College i Horsens, der kommer til at udbyde uddannelsen.

Det bekræfter VIA University College i Horsens.

- Der er et stort behov for at uddanne bandagister i Danmark, og det understreges kun af, at vi af og til har fået henvendelse om, hvorfor vi ikke udbyder uddannelsen. Derfor er jeg glad for, at vi inden længe kan varetage denne opgave, siger Harald Mikkelsen.