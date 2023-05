Danmarks eneste bandagistuddannelse ser snart dagens lys

Han fortæller, at uddannelsesinstitutionen har gjort sig til for at få lov til at udbyde uddannelsen igen, efter man stoppede med det for år tilbage.

- Vi har værkstederne til at drive uddannelsen, og det vil betyde noget for os at få lov til det, da vi gerne vil udbyde alle de uddannelser, der er brug for i Danmark, siger rektoren.

Aftalepapirerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet afsløser ikke, hvornår uddannelsen kan udbydes, men af VIA University Colleges hjemmeside fremgår det, at man håber at kunne udbyde uddannelsen med studiestart i september 2024.