Danmarks eneste PL-atlet får grønt lys med forsinkelse

Det kræver dog, at han bliver testet negativ for corona ved ankomsten til Kina.



Adam Nybo blev i slutningen af februar ramt af corona, og det har forsinket hans rejse mod legene.

Fire dage i træk er han testet negativ i Danmark, og håbet var, at han allerede kunne rejse mod Kina onsdag, men det blev ikke til noget.

Det grønne lys fra Beijing er først kommet torsdag, og derfor er hele processen blevet forsinket.

- Sportsligt håber jeg ikke, det får den helt store indflydelse. Jeg er i rigtig god form og har forberedt mig mentalt på at skulle til vinter-PL i lang tid.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have haft mulighed for at køre flere gange på pisten, inden jeg skal i konkurrence, men det vigtigste er, at jeg føler mig klar, siger Adam Nybo.

De paralympiske lege begyndte fredag i sidste uge og varer til på søndag.