Dansk Folkeparti dropper Christiansborg

Ejstrupholm bliver den faste arbejdsplads for den ene af Dansk Folkepartis partisekretærer, Simon Vanggaard. Han er også byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune, hvor Ejstrupholm ligger.

Han mener, at udflytningen vil binde partiet bedre sammen "på tværs af hele landet".



- Det er for at sikre en god balance og tilstedeværelse i hele landet. Vi har et pulserende folketingskontor på Christiansborg, og så er det tanken, at vi får et hovedkvarter for landsorganisationen, siger Simon Vanggaard til Ritzau.