Dansk Folkeparti: Stadsarkitekt i Horsens skal sikre en pæn by

Når Dansk Folkeparti i Horsens går til budgetforhandlingerne for 2022, er det med ansættelse af en stadsarkitekt til byen som en af deres topprioriteter.

Ansættelsen af en stadsarkitekt har været et punkt på budgetforhandlingerne i flere år, men ifølge Michael Nedersø (DF), der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Horsens, er tiden inde netop nu til, at der bliver ansat en stadsarkitekt.

- Der er kommet en ny kommuneplan i Horsens, så det giver god mening, at vi nu får en stadsarkitekt, der kan sikre god rådgivning, og at vi får en pæn by, siger han.