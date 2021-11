Dansk Sejlunion hædrer Horsens-sejler for OL-guld

Anne-Marie Rindom fik lørdag overrakt dansk sejlsports mest prestigefulde pris, Årets Sejlsportspræstation 2021.

Prisen får hun for sit OL-guld i Laser Radial-klassen under OL i Japan. En guldmedalje, hun sikrede på dramatisk vis efter to gule flag og tab af en hel del point i sidste kvalifikationssejlads inden finalen.

– Det betyder rigtig meget for mig at få prisen for Årets Sejlsportspræstation. Det er en stor anerkendelse af alt det arbejde, der ligger bag guldmedaljen og en kæmpe ære, siger hun i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion.

Prisen blev uddelt under sejlunionens årlige klubkonference, der finder sted i Vingsted.

Selvom der har været flere markante sejlsportspræstationer i år, var der alligevel ingen i tvivl i juryen om, hvem prisen skulle gå til, fastslår hun.

– Det er absolut ikke hverdagskost, at en dansk sejler vinder OL-guld. Det er en enestående præstation, og selvfølgelig skulle det være Anne-Marie, der fik den i år, siger hun.

Næste opgave er VM i Oman

Der er dog ikke tid til at hvile på laurbærerne for den garvede sejler. I slutningen af november begynder VM, og efter en lang pause fra Laser-jollen er hun tilbage i vante omgivelser igen.

– Jeg har sejlet mange andre både i de seneste tre måneder, og det har været rigtig fedt. Men nu nyder jeg at være tilbage i laseren, og jeg synes, det går godt. Man skal virkelig ikke undervurdere rutinen, og jeg nyder virkelig at være tilbage i faste omgivelser.

VM afholdes i Oman fra den 29 november til den 6 december.