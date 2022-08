De deler årsdag med den største fest i Ukraine, men i dag har Romans familie intet at fejre

Alligevel føler han et behov for at markere uafhængighedsdagen, der med krigen er blevet vigtigere end nogensinde.

- Vi har opnået uafhængighed med meget store omkostninger, og det gør vi stadigvæk. En masse mennesker dør for deres uafhængighed, og det er vigtigt at markere, for at vi ikke glemmer, hvad det har kostet at blive uafhængige, siger han og understreger, at ukrainere særligt nu har brug for at minde hinanden om ikke at give op.

En påmindelse

Onsdag aften skal familien samles til aftensmad, hvor også Roman Boichuks svigerforældre skal være med. De flygtede til Danmark, da krigen brød ud, og bor nu hos familien i Brædstrup, indtil de igen trygt kan rejse hjem.