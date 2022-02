De reddede Emmas liv, og du kan sørge for, at de hædres med en pris

Derfor er de nu blandt de sidste tre nominerede til at blive Årets Hjerteredder, når Hjerteforeningen i samarbejde med TV 2 uddeler prisen. I alt var 35 indstillet til prisen.

- Alle de modige helte, vi hylder med Årets Hjerteredder 2022, har ydet en fantastisk indsats. De turde træde til, de turde handle, og derfor er en elsket mor, far, søster eller bror i dag i live. Det vil jeg gerne sige stor tak for, lyder det fra direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft.

Men Helena Suralski har ikke tænkt meget over, om hun vinder prisen.

- For mig har vi vundet. Det gjorde vi, da Emma vågnede. Men det er godt, at der kommer fokus på, hvad det kan gøre at hjælpe til. Det her med heltestatus bryder jeg mig ikke om, for det er helt naturligt for mig at hjælpe i sådan en situation, siger Helena Suralski, der arbejder som sygeplejerske til daglig.