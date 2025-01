De skulle have fejret hans 19 års fødselsdag, men i stedet måtte hun begrave sin søn

Sådan beskriver Helle Tornbjerg de kvinder, hun mødes med hver anden tirsdag i Horsens. Hun er en del af en sorggruppe for forældre, der har mistet et barn - en mulighed hun ikke har kunnet finde i Silkeborg. Derfor tager hun gerne turen til sorggruppen i Sund By i Horsens.

- Jeg bliver vækket af, at der bliver banket på døren klokken kvart over et om natten. Der står to betjente og fortæller, at jeg skal få fat på én, fordi Jacob har været indblandet i et alvorligt trafikuheld, fortæller Helle Tornbjerg.

- Mutti, det var vist godt, at jeg fik skiftet dem her, fordi det var lige før, det var på jernet. Så grinede han.

Dagene efter ulykken skulle hun pludselig tage stilling til, hvad der skulle ske med Jacob, der ved ulykken havde slået hovedet kraftigt og forsaget kraniebrud.

Lægerne kunne ikke garantere, at han ikke ville blive lam. Han ville måske heller ikke have et sprog. Og måske ville han heller ikke kunne kende hende.

- Der var meget, meget kaos. Men jeg var ikke i tvivl om, at respiratoren skulle slukkes.

Hun har selv arbejdet som intensiv sygeplejerske på intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital, så hun vidste godt, hvad der stod på de forskellige apparater, og hvad det betød.

- Det er først her bagefter, at jeg har tænkt: 'hvad nu hvis?' - Hvad nu hvis han var en af de ganske få, som kunne have kommet sig?

I tiden efter var der mange undersøgelser, men der er aldrig kommet et svar på, hvad der skete den nat, Jacob kørte ind i et træ.

Ligesindede mødes

Helle Tornbjerg oplever, at det kan være svært for hendes omgangskreds at spørge ind til sorgen, og det er måske ikke alle, der forstår, at hun har brug for at snakke om det i det omfang, hun har.

Det forstår de i sorggruppen i Horsens.

- Det betyder alt. Det betyder, at man ikke føler, at man er ved at blive skør. Der er mange i omgangskredsen og familien, der tænker "bliver du ved med at være ked af det?", og det gør jeg. Jeg er hele tiden ked af det indeni, og det forstår vi dernede. Vi kan trøste hinanden, og vi kan også grine sammen, siger hun.