To hunde med samme diagnose har fået dyrlæge Bonnie Horne til at spærre øjnene op.

De har nemlig været smittet med hjerte-lungeorm, som kan være farlig for hunde og give dem varige skader. Hjerte-lungeorm er det mest gængse begreb for de to parasitter fransk hjerteorm og rævens lungeorm.

De kan smitte hunde såvel som ræve, og hvis det ikke bliver behandlet, kan dyrets hjerte og lunger altså tage skade.