Forklaringen viste sig at være, at den var gal med en nylagt asfalt over en strækning på syv kilometer mellem Ejer Bavnehøj og Horsens.



Asfalten var nogle steder så glat, at der var risiko for, at bilerne ikke kunne stå ordentligt fast på den, hvis vejen blev våd og glat. Der var ikke nok friktion.

Nu er asfalten gjort skridsikker, så hastighedsbegrænsningen forsvinder fra tirsdag morgen.