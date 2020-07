Det er populært som aldrig før at studere på VIA i Horsens

Mange unge er blevet nødt til at droppe udlandsrejsen i år på grund af coronavirus. I stedet har mange valgt at studere, og det mærker de på VIA i Horsens.

Her er antallet af 1. prioritetsansøgninger steget fra 1069 sidste år til 1146 i år på de 19 forskellige uddannelser.

Det er i særdeleshed VIAs danske ingeniøruddannelser, der fortsætter deres vækst med 13 procent flere 1. prioritetsansøgere - og det tal skal ses i lyset af en rekordstor vækst på 45 procent sidste år.

Fokus på ingeniører har gjort en forskel

Uddannelsesdekanen for VIAs ingeniøruddannelser, Lotte Thøgersen, er begejstret over, at der fortsætter med at være et stigende antal unge, som søger ind på en af VIAs ingeniøruddannelser. Ikke mindst fordi stigningen er et resultat af et flerårigt samarbejde mellem Horsens Kommune og VIA for at få flere ingeniørstuderende til byen.

- Ingeniørerne spiller en vigtig rolle, når vi skal fremtidssikre vores samfund, uanset om de arbejder med udvikling af software, udstyr til sundhedssektoren, klimasikring eller byer og broer. Så nu bliver det vores opgave at klæde de studerende på med de rigtige, faglige kompetencer, så de kan komme ud og gøre en forskel på arbejdsmarkedet. Det glæder vi os til, siger Lotte Thøgersen.

Sygeplejersker og landmålere i fremgang

Foruden ingeniøruddannelserne har blandt andet sygeplejerskeuddannelsen og kort- og landmåleruddannelsen oplevet en stor fremgang af 1. prioritetsansøgere. Sygeplejerskeuddannelsen har fået 126 ansøgere sammenlignet med 89 i 2019, og kort- og landmåleruddannelsen har oplevet en massiv stigning fra 44 ansøgere i 2019 til 67 i 2020.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked tirsdag den 28. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.