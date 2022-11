Det regner med p-bøder i Horsens: Sådan parkerer du rigtigt

Skiltene gælder

Det er det private parkeringsfirma Europark, der hører under Apcoa, der har udsted bøderne til borgerne i Horsens.

- Når man parkerer på en privat parkeringsplads, skal man holde sig efter reglerne, og det gør man ved at læse skiltene på parkeringspladsen. Mange steder står der, at parkering kun er tilladt i afmærkede båse. Men hvis det skal give mening, så kræver det, at båsene har en størrelse, hvor almindelige biler kan være, siger Dennis Lange.

Der findes ikke store regelsæt for parkering, derfor er det kun via skilte, man kan læse om de enkelte regler for den konkrete parkeringsplads.