DF i Horsens går enegang: - Venstre er ikke til at stole på

Michael Nedersøe mener, at Venstre lader sig påvirke af protestgrupper på sociale medier, og derfor ikke har en klar holdning.



- Venstre ved, at forvaltningen ikke kan nå at komme med en ny placering med så kort varsel, så jeg tror, de forsøger at ride på bølgen af Facebook-grupper. Det har de gjort før, og den skiftende udmelding skaber usikkerhed over for borgerne, siger DF’eren, der mener, at fokusset skal være på ordentlighed og sammenhæng.

Noget nyt efter 104 år

Konsekvensen efter udvalgsbehandlingen bliver, at byrådsmedlemmet fra Dansk Folkeparti ikke peger på Martin Ravn, som borgmester i Horsens Kommune.