DF-ordfører: Forringet ældrepleje i Horsens Kommune er helt uacceptabel

Imod reglerne

Ifølge Søren Blæsbjerg, der er ekspert i socialret, er det imod reglerne, at kommunen giver en kollektiv besked til de 2.500 borgere. Der skal altid foretages en individuel vurdering.

- Hvis man reducerer i hjælpen, så kan man ikke gøre det som et generelt brev. Man kan godt ændre serviceniveauet, men det kræver en individuel vurdering og en ny individuel afgørelse, hvis hjælpen ændres for den enkelte. Så den her praksis er i strid med reglerne og er ulovlig, siger Søren Blæsbjerg.



En særlig situation

I Horsens Kommune forsvarer politikerne sig med, at det er en helt særlig situation, der er årsagen til, at de har sendt brevet ud.

- Det her er en nødretssituation, hvor vi gør alt, hvad vi kan for at imødekomme borgerne, og jeg synes, vi har fået kommunikeret ud, hvor pressede vi er, og det er derfor, vi har gjort de her ting, så alting kan køre, siger Susan Gyldenkilde (Socialdemokratiet), formand for ældre- og handicapudvalget i Horsens Kommune.



Også Ældresagen er utilfredse med Horsens Kommune, og har valgt at indberette sagen til Ankestyrelsen.