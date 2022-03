Dømt for at betale med falske 500- og 1.000-kronesedler

De to mænd blev herefter varetægtsfængslet og har været det siden den 12. september 2021.



Får bøde oveni fængselsstraf

Den 29-årige og 21-årige blev begge dømt for at have været i besiddelse af de falske pengesedler med henblik på at gøre brug af dem.

Den 29-årige blev idømt 10 måneders fængsel for i 13 tilfælde at have brugt de falske pengesedler i både Aarhus, Horsens, Middelfart og Herning. Desuden blev han dømt for flere overtrædelser af færdselsloven samt efter lov om euforiserende stoffer.



Foruden fængselsstraffen skal han betale en bøde på 26.000 kroner og blev desuden idømt en ubetinget frakendelse af førerretten i fem et halvt år.



Den 21-årige blev idømt en behandlingsdom for flere butikstyverier, et trusselsforhold og for en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.



Begge de dømte modtog deres dom og blev efterfølgende løsladt.