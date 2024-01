Driftsleder fik stor bøde for manglende tilladelser

Det måtte en 42-årig mand tirsdag sande ved Retten i Horsens. Her blev han idømt en bøde på 330.000 kroner, da det vognmandsfirma, han har været driftsleder for, udførte såkaldt "godskørsel for fremmed regning" - uden at der var en tilladelse til det. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Flere lastbiler fra selskabet blev helt tilbage i august og september 2019 ad flere omgange standet af Sydøstjyllands Politis Tungvognscenter Syd ved blandt andet Hedensted, Børkop og Nyborg. Alle gangene henviste chaufførerne til den 42-årige mand.

Manden var tirsdag ikke mødt frem i retten, så derfor blev sagen afgjort som en udeblivelsesdom.

Ifølge Sydøstjyllands Politi løb bøden op i 665.000 kroner, men på grund af den lange sagsbehandlingstid, blev bøden nedsat til 330.000 kroner.