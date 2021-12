Drikkevandet på Endelave skal koges

Der er målt et kimtal ved 22 grader på Endelave, og derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at drikkevandet koges, før det indtages.

- Det er ikke coliforme bakterier eller E. coli-bakterier, det er et samlet tal for noget der også findes ude i naturen, siger direktør i Samn Forsyning, Ole Texel.

Prøverne, der viser det forhøjede tal, er rutineprøver taget den 27. december, som der er kommet svar på i dag.

Borgerne skal koge drikkevandet, indtil Samn Forsyning ved mere. Der er taget nye prøver fredag, som de afventer svar på indenfor et par dage.

- Så vil vi analysere på, hvad der kan være årsagen til det her. Der er ikke en synlig årsag til et forhøjet kim 22 tal, siger Ole Texel.