Drone kan finde ukrudt på marker og sparer brug af pesticider

På den måde åbner sprøjten kun, når kortet viser, at der er tidsler i området.

Droner i udvikling

Anders la Cour-Harbo var med til at forske i brugen af droner til at kortlægge ukrudt tilbage i 2013, men den gang var teknologien ikke, hvor den er i dag.

- Det var for besværligt at flyve med en drone den gang. I dag kan man købe en færdig drone, de flyver glimrende, og mange sælger dem. Udfordringen i dag er måden at bruge den på, hvilket kamera der skal bruges, og hvordan man bruger den indsamlede data efterfølgende, siger Anders la Cour-Harbo, lektor ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet.