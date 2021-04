Dyrskue aflyser for andet år i træk

Corona-situationen skaber for stor usikkerhed for Horsens Dyrskue & Madmarked, der nu er aflyst, som tilfældet også var sidste år.



Corona-situationen skaber igen i år for stor usikkerhed.

- Vi har troet og håbet på, at det kunne lade sig gøre, men trods lempelser i forsamlingsforbuddet er der stadig meget, der er usikkert, siger formanden for Horsens Dyrskue & Madmarked, gårdejer Peter Søgaard Mortensen, der netop har truffet beslutningen sammen med den øvrige bestyrelse.

- Der er stadig mange forbehold, og det er svært at holde god afstand til et arrangement som det her. Vi oplever, at vores udstillere og frivillige hjælpere er usikre, og det er svært at give garantier. Lempelserne kom alt for sent, og hvis vi gennemfører, spørger vi os selv, hvad det så er for et dyrskue, vi får holdt.

Fejrer jubilæum næste år

Der var ellers lagt op til et helt særligt arrangement med ekstra festlige aktiviteter, fordi dyrskuets 150 års jubilæum skulle have været fejret.

- Allerede sidste år skulle vi have fejret, at det var dyrskue nummer 150 i rækken, der skulle holdes, og vi var godt i gang med en række jubilæumsaktiviteter. Det hele blev så desværre aflyst og udskudt, og jubilæet skulle have været fejret her i sommer, siger dyrskuets projektleder Mette Hein.

Som erstatning har Horsens Dyrskue & Madmarked planer om forskellige mindre arrangementer, f.eks. madmarked og besøg af dyr og landmænd i midtbyen.

Trods to år med aflysning giver dyrskuefolkene ikke op, og de har allerede fastsat datoen for næste års dyrskue, som efter planen holdes den 18. og 19. juni 2022.