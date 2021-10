Efter flere voldelige episoder i Horsens anholder politiet fem mænd

Fem mænd i alderen 16-35 år blev torsdag anholdt i Horsens.

De fem mænd havde den 3. oktober ved 15-tiden ved Axelborg i Horsens forsøgt at stikke hinanden ned med knive.

De anholdte vil blive sigtet for overtrædelse af knivloven og trusler på livet.

Politiet mistænker nogle af personerne for at have været en del af flere af de voldelige episoder, der har været i Horsens på det sidste.



Fredag klokken halv ni fremstilles tre af dem i grundlovsforhør ved Retten i Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ingen af de involverede parter kom til skade ved episoden, og de anholdte vurderes at tilhøre to forskellige grupper, men er alle bosiddende i Horsens.

Anklagemyndigheden ønsker lukkede døre under grundlovsforhøret, og dermed kan Sydøstjyllands Politi ikke oplyse yderligere.