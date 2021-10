Efter over et år med kø og vejarbejde forsvinder trafik-fælde

Sammen med vejprojektet er der også blevet etableret oversvømmelsessikring af boligområdet Bygholm Åvænget samt Horsens midtby, som den 17. februar 2020 var truet, da Bygholm Sø truede med at gå over sine bredder og underminere den dæmning, som den stærkt trafikerede Schüttesvej går hen over.

11 boligblokke måtte evakueres

Beboerne i 11 boligblokke måtte evakueres og tilbringe natten hos familie og venner, på hotel eller Forum Horsens.

Var vandet fra søen brudt gennem dæmningen, så ville ikke blot de 11 boligblokke være i farezonen - men en regulær flodbølge kunne have skabt store ødelæggelser på sin vej gennem det centrale Horsens, inden vandet ville nå fjorden.