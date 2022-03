Efter Skibby-exit har DF nu fundet ny folketingskandidat

Hans Kristian Skibby har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti siden 2005. Michael Nedersøe er klar over, at det er nogle store sko, der skal udfyldes.

- Det bliver svært at erstatte Hans Kristian Skibby. Han har altid været en dygtig og engageret DF-mand, siger den nye folketingskandidat.

- Jeg er sikker på, at jeg nu nok skal løfte den opgave.