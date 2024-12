Brandvæsen har opfordring efter voldsom brand

Barndomskommunen defineres som den, man boede i, da man var 15 år. Og for at man tæller med i statistikken, skal man have boet i en anden kommune i to sammenhængende år.

Kigger man på udviklingen, så vender flere og flere faktisk hjem til barndomskommunen.

Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis i landdistriktskommunerne, det er her, at de unges trafik mod opvækstkommunerne gå stærkest.

- Det er jo voldsomt definerende for vores samfund, at der er flere, der flytter væk for at uddanne sig, og færre, der vender hjem til landdistriktskommunerne. Det er ikke overraskende, men det viser jo endnu engang, at det er supervigtigt, at vi har et bredt uddannelsestilbud i hele landet, siger formand for Landdistrikternes fællesråd, Steffen Damsgaard.

- Og der skal arbejdes på at sikre et land i bedre geografisk balance, så man kan leve, bo, uddanne sig, arbejde og have et helt liv i hele landet. Der er vi ikke endnu, og det viser analysen med al tydelighed, siger han.