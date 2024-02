Efterskole på lille ø blev 17-årigs redning

En af dem er 17-årige Nicklas Steffensen, som igennem flere år har været udsat for hård mobning. Et ophold på Hjarnø Efterskolen har til gengæld ledt hans tanker over på de positive sider af livet.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været hårdt også her. Det har taget tid. Men efterhånden blev jeg tryg nok til at jeg begyndte at tale rigtigt med de andre. Jeg har aldrig prøvet at have venner på den måde, og jeg føler, jeg har rykket mig så meget, siger han.

Der er plads til 72 elever på efterskolen, og de sidste par år har det været en målsætning for skolen at booste elevernes selvtillid.

- Efterskolen er for alle, men vi har en større andel af elever, der kommer her, fordi de har brug for en frisk start og at blive mødt på en ny måde både fagligt og personligt. Mange har desværre oplevet mobning før, så vi har stort fokus på at skabe nogle gode, nære fællesskaber, siger Line Hansen.

I artiklen herunder kan du læse mere om Nicklas Steffensens kamp mod mobning.