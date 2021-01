Eftersøgningen fortsætter: - Vi bliver ved, til han er fundet

De er ikke de eneste, der håber. Der er stor opbakning fra folk i byen, som leder på alle tider af døgnet.

- Det er folk, der ikke kender os, som bare stiller op og vil finde ham. Det er simpelthen så rørende, sige Jette Østergaard Petersen.

Baggårde, haver og hjørner

Familien har allerede været rundt i mange baggårde og steder, hvor han kunne have sat sig, men uden held.

Missing People har fået tilladelse til at banke på hos folk, og derfor kan de nu også lede i private haver i området.

- Det er virkelig et stykke fantastisk arbejde, Missing People laver. Sammen med politiet føler vi, at vi får de informationer, vi har brug for, siger Jette Østergaard Petersen.

GPS uden strøm

For et par år siden gik Carl en tur, men kunne ikke finde hjem. Derfor gik familien i dialog med Ceres Centret, hvor han har en ældrebolig, om at finde en GPS-tracker til ham.

En lille tracker sad derfor i hans nøglebundt, men et løst ladekabel havde resulteret i, at den ikke var fuldt ladet op, da han gik hjemmefra torsdag.

- Han har formentlig taget den med for at gå på tanken, men den er løbet tør for strøm ved 14-tiden torsdag, fortæller Jette Østergaard Petersen.

Normalt kan den holde strøm i 24 timer, men den havde ikke fået nok strøm på denne gang.