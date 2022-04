Eksmand kendt skyldig i manddrab på tidligere ægtefælle

Otte familiemedlemmer så drabet

Drabet på hustruen, som den nu 62-årige mand var ved at blive skilt fra, foregik for øjnene af otte familiemedlemmer og venner. De var mødt frem sammen med Elin Frank Just for at hente møbler og personlige effekter fra det tidligere fælles hjem.

Ifølge Horsens Folkeblad har seks af dem samt naboen vidnet i retten.

De har alle fortalt, at den 62-årig mand stod alene i indkørslen, da han tog sigte. Herefter råbte han: "Er det sådan, du vil have det, Elin" og affyrede dernæst skud mod sin hustru.

Mandens forsvarer, advokat Stefan Møller Jørgensen, forsøgte torsdag ifølge Horsens Folkeblad at udfordre troværdigheden i vidnernes forklaring.