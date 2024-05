Ekspert finder skandalediskoteks markedsføring problematisk

Men meget tyder på, at det ikke kun er lyspærerne, som virksomheden ikke har helt styr på.

TV SYD har i samarbejde med TV2 ØSTJYLLAND afdækket, hvordan Firedisko har markedsført sig med falske kundeanmeldelser, ligesom de uretmæssigt har brugt logoer fra store anerkendte brands til at promovere sig selv.

Jurist ved Dansk Industri Mie Nancy Grouleff vurderer, at Firediskos markedsføring kan være problematisk på flere måder.



- Det er jo klart, at det er et alvorligt problem, hvis man bruger falske anmeldelser, da det kan få forbrugeren til at foretage et køb, de ellers ikke ville have gjort, siger hun og understreger, at hun udelukkende udtaler sig generelt.