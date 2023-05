Tirsdag kunne de yngste elever så vende tilbage i skole, mens eleverne på mellemtrinnet og udskolingen skal have onlineundervisning hjemmefra i nogle dage frem.

De ældste elever i niende klasse har dog gang i eksamensperioden. Det har blandt andet medført, at de fået mulighed for at forberede sig i en lokal forretningskvindes lokaler, ligesom de skal afholde en eksamen på naboskolen.