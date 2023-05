Elever opfordres til at blive hjemme fra skole efter brand

Søndag aften har skoleleder på Gedved Skole, Mette Malmros, sendt en besked ud til forældrene til elever i 0. til 9. klasse på skolen, om at de skal holde deres børn hjemme fra skole mandag i det omfang, det kan lade sig gøre. Det skriver Horsens Folkeblad.

- Vi vil opfordre til, at alle dem, der har mulighed for at blive hjemme fra i skolen i morgen mandag, gør det. Dem der har brug for pasning, møder ind i hallen. Tilmelding er vigtig på gedved-skole@horsens.dk, lyder budskabet i beskeden ifølge avisen.