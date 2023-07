Emma Norsgaard vinder etape i Tour de France Femmes

De tre forreste var dog genstridige og holdt fast i et forspring på 40 sekunder, da der resterede ti kilometer af etapen.

Så satte feltet imidlertid turbo på, og sprinterholdene virkede opsatte på, at det ikke for tredje dag i træk skulle lykkes for en udbryder at vinde.

Feltet kom tættere og tættere på, og Sandra Alonso faldt fra i udbruddet.

Emma Norsgaards gode evner som enkeltstartskører så ikke ud til at være nok til at holde feltet væk, men knap en kilometer fra mål var der et styrt i feltet.

Danskeren kørte fra sin polske medudbryder og sikrede sejren, selv om forfølgerne kom meget tæt på.