Emma Norsgaard vinder guld for fjerde gang i træk

Teater tager to Reumert-priser til Sønderjylland

Teatret Møllen fra Haderslev var nomineret i tre kategorier og vandt i to af dem, ved torsdagen Reumert-prisfest i Odense.

Scenografen Laura Rasmussen vandt prisen for Årets Scenedesign/Årets Scenograf for sit arbejde med ”Margrete I” for Teatret Møllen. Derudover vandt teatrets ”Omve’n hjemve”, som er blevet til i samarbejde med Æ Teater, i kategorien Årets Musical/Musikforestilling. Forestillingen “Margrete I” var nomineret, men måtte se sig forbigået i Årets Forestilling, som “Skolekomedien” fra Aarhus Teater vandt, oplyser Teatret Møllen i en pressemeddelelse.

På bagkant af prisuddelingen, var teaterchef Nikolaj Mineka ganske veltilfreds:

- Jeg er både stolt og beæret over, at to af Teatret Møllens forestillinger i går kunne tage priser med hjem. Teatret Møllen er et kulturelt fyrtårn i Haderslev, som også formår at markere sig på regionalt og nationalt-niveau, fortæller han i pressemeddelelsen.