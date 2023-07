En lille leg har gjort en stor forskel i Niklas' liv

Cecilie Berg fik nemlig øje på en dreng, der stod og kiggede lidt betuttet med et nyindkøbt legetøjsgevær i hånden. Drengen hedder Niklas Ryberg, og har længe været bange for larmende studenter.

For sjov råbte Cecilie Berg 'åh nej, pas på, han skyder os' til drengen, der stod sammen med sin mor.

Drengen reagerede, efter nogen tøven, ved at pege på studenterne med sit legetøjsgevær, for herefter at "skyde" gruppen af studenter.

En efter en faldt studenterne om, "ramt" af Niklas' nye skyder.

Hvad Cecilie Berg bare ikke vidste var, at den lille leg, hun satte gang i, har gjort en stor forskel for Niklas Ryberg, der ikke længere frygter de larmende studenter.