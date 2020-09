Endelave er årets ø

Endelave løb med titlen som "Årets Ø 2020/21". Bag kåringen står Forenet Kredit, Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer.

Som mange andre småøer har Endelave nemlig haft store udfordringer med at opretholde befolkningsantallet, og da skolen lukkede, skulle der tænkes helt nyt for at skabe liv på øen.

Aktiv Ø

En gruppe endelavitter gik derfor sammen for løfte øen mod et levedygtigt – og aktivt – samfund på de nye præmisser. Det er bl.a. blevet til snorkelbingo, guidede vandreture og udendørs crossfit med kampesten. For under overskriften ”Aktiv Ø” har Endelaves idrætsforening nemlig formået at samle øens faste såvel som fritidsbeboere om at tilbyde et mangfoldigt udbud af sportsaktiviteter hele året.

Jens Otto Størup, der er formand for dommerkomitéen og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit, fortæller:

- Vi har besøgt tre helt fantastiske øer og mødt engagerede og passionerede beboere alle tre steder. Det har været en svær beslutning at vælge en vinder, men Endelave har særligt imponeret os med en klar og realistisk tilgang til øens udvikling, efter skolen lukkede.

Læs også Aarø og Endelave er med i opløbet om at blive årets ø

Over sommeren er turisterne strømmet til Endelave, og programmet for Aktiv Ø i efterårsferien synes at være lige så efterspurgt. Det er bl.a. yoga med byens 83-årige beboer, madpakkerne med kromutters hjemmebagte rugbrød til vandreturen og naturens stilhed, der trækker. Og så kan man være heldig at se en kanin på vandreruten, deraf navnet Kaninoen.

- Endelave har i modgang forstået at rejse sig på en bølge af øboere og fritidsbeboeres kærlighed til øen. Med Aktiv Ø skaber de et fællesskab, hvor alle kan være med og tilbyde det, man kan og vil. Og så har de et godt samarbejde med Horsens Kommune, hvilket også er vigtigt for levedygtigheden, siger Jens Otto Størup.

Endelave modtager – ud over titlen som Årets Ø 2020/2021 - også 50.000 kroner til gavn for den videre udvikling på øen.

Prisen vil blive overrakt ved en kåringsfest på Endelave den 3. oktober 2020.

Aarø var også nomineret

De to andre øer, der var med i opløbet om at blive Årets Ø 2020/2021, var Strynø og Aarø. Disse to øer modtager hver 25.000 kroner til den videre udvikling af deres lokalsamfund.