Endelave viser vej for de vandreglade

Besøgende på Endelave bliver nu budt velkommen til øen med nye informationsskilte og bord-bænkesæt opsat rundt på Endelave.

Den lokale kanino-gruppe har samtidig opstillet opstillet flere afmærknings-pæle for at guide vandrere den rette vej rundt på øens vandreruter.

- De nye infotavler erstatter de hidtidige skilte, som havde en del år på bagen. Ud over at formidlingen på øen har fået et ansigtsløft, er skiltene også blevet forsynet med info om, hvor der er vandposter og toiletter. Ikke mindst vandrere, der kommer for at gå Kaninoen, vil kunne få glæde af dette, forudser skov- og landskabsingeniør Lise Kjær Poulsen fra Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Projektet er lavet som del af den årlige pulje "Bedre adgang til naturen", som Horsens Byråd har vedtaget.



Vandreruten "Kaninoen" trækker vandreglade turister til Endelave. Både Kaninoen og de kortere markerede ruter fremgår også på de nye skilte.

Med en række nyopsatte bord-bænkesæt på ruten er der blevet muligheder for at hvile benene eller nyde sin medbragte frokost undervejs øen rundt.

Endelave er tidligere blevet hædret for det særlige sammenhold og virkelyst, som de lokale har, og det fællesskab, de skaber. Netop dette blev fremhævet af dommerkomiteen, som i efteråret 2020 kårede Endelave til Årets Ø i Danmark.