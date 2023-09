Endelig kom undskyldningen fra staten: - Vi skal ikke blive glemt

En oprigtig undskyldning?

For Rikke Sørensen er der ingen tvivl om, at undskyldningen fra staten har stor betydning for Bjarne Jensen og de andre tidligere anbragte.

- Spørgsmålet er jo om undskyldningen blev ment inde i hjertet. Det kan man altid have sine forestillinger om. Men jeg ved at dem som har siddet her i dag, de har set meget frem til, at hun har skullet komme, og sige undskyld, siger Rikke Sørensen.



Og for Bjarne Jensen har undskyldningen været længe undervejs. For ham er det dog ikke et stort nok plaster på såret.

Du fik en undskyldning.

- Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, at det var godt, siger Bjarne Jensen.

Er det nok?

- Nej.

Bjarne Jensen overvejer ikke at lægge sag an mod staten, for at få en erstatning. For ham er undskyldningen ikke nok, fordi udviklingshæmmede den dag i dag stadig bliver behandlet på en anden måde.

Selvom udviklingshæmmede har det bedre i dag, så skal der ifølge Bjarne Jensen følges op på den svigt og forskelsbehandling nogen udviklingshæmmede oplever.