Endnu en 16-årig fængslet efter vold i Horsens

Fredag blev to unge mænd på 20 og 16 år varetægtsfængslet efter to voldsepisoder sidste weekend i Horsens.

I dag er endnu en 16-årig dreng varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør for lukkede døre i retten i Kolding, skriver Horsens Folkeblad.

Drengen, der er fra Horsens, er sigtet for tre episoder med grov vold, hvor han sammen med de to andre sigtede skulle have overfaldet en person på Langelinie og sparket vedkommende i hovedet og på kroppen til bevidstløshed. Han erkendte forholdene, skriver avisen.

De to unge mænd, der blev varetægtsfængslet i fredags, nægter sig skyldige.