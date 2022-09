Endnu en kommune skruer ned: Dropper sauna, springvand og skøjtebane

Også i Vejle Kommune har de taget konsekvensen af de høje energipriser og på samme måde skuret ned for varme, strøm- og vandforbruget.

- Vi befinder os i en helt særlig tid, som vi skal 50 år tilbage i tiden for at finde magen til. Vi må ligesom dengang alle hjælpe til med at begrænse vores forbrug af energi, så vi kan stå stærkere rustet til den krise, vi måske kigger ind i til vinter, lød det i sidste uge fra borgmester Jens Ejner Christensen (V).



I hverken Vejle eller Esbjerg bliver der i år mulighed for at fornøje på byernes udendørs skøjtebaner.

Koldinghus vil heller ikke som vanligt være badet i lys i de mørke timer.

Rammer julebelysningen

De høje priser på elektricitet betyder også, at flere kommuner i år har valgt at begrænse julebelysningen. I Tønder, der kalder sig selv for Danmark hyggeligste juleby, vil der kun være julelys tændt i seks timer om dagen mod 24 timer de andre år.