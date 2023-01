Er du nysgerrig? Så kan du nu se Horsens nye rådhus indefra

Vil du se, hvordan Horsens' nye rådhus er indrettet og høre, hvor mange flyttekasser der skal til, når 1.000 medarbejdere skifter arbejdsplads? Så har du nu muligheden. Kommunen arrangerer nemlig ni rundvisninger tre lørdage i februar, skriver kommunen i en pressemeddelelse.



- Vi er ved at være rigtig godt på plads på det nye rådhus, og derfor vil vi gerne invitere borgerne inden for i vores nye rammer. Rigtig mange har kendt det tidligere rådhus, og vi vil også gerne åbne det nye hus for interesserede, som har lyst til at se, hvordan vores nye arbejdsplads er, siger Charlotte Lyrskov, kommunaldirektør i Horsens Kommune.



Rundvisningerne finder sted den 4. februar, den 11. februar og den 25. februar. Det er gratis at deltage, og der er plads til 30 på hver rundvisning.