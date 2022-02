Erhvervsmandens eftermæle: - Han har sat et kæmpemæssigt mærke i hele Danmark

Men det var ikke kun til prisuddelingen, at Michael Mortensen gjorde sig bemærket. Hans tilgang til at bygge huse fik også en særlig betydning for nybyggere.

- Han revolutionerede rent faktisk enfamiliehusene herhjemme. Han var en af de allerførste med tilvalg til enfamillieshuse. Man kunne selv gå ind og modulere lidt – vælge dyrere materialer og flytte tingene lidt. På den måde kom han i øjenhøjde med familien Danmark og køberne af de her huse på et tidspunkt, hvor det ellers var en noget rusten branche med nogle helt faste enheder at vælge imellem, siger Ole Krohn.