Erstatning i kølvandet af statens undskyldning

Hos Børns Vilkår, der følger området tæt og rådgiver personer i lignende sager, mener, at det bør være nemmere at få økonomisk erstatning, når der er givet en officiel undskyldning fra staten.



- Jeg synes vi skal kigge mod Norge. Her har man besluttet at forurettede "bare" skal bevise at de har været anbragt. Det er nok til at få erstatning, fordi staten vurderer at det traumatisk nok at have været anbragt i de omgivelser, siger Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl, og fortsætter:

- Når staten siger 'undskyld' så anerkender de et ansvar, derfor bør det være lettere at få en erstatning.