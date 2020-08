Esbjerg-ikon bliver ny sportschef i AC Horsens

Mandag meddelte AC Horsens, at Jonas Dal bliver klubbens nye cheftræner, og i dag offentliggjorde AC Horsens, at Niels Erik Søndergård er blevet ansat som sports- og talentchef.

56-årige Niels Erik Søndergård har senest fungeret som ungdomselitechef i Esbjerg fB, hvor han har haft en række andre lederstillinger, og han har også repræsenteret klubben som spiller med 357 førsteholdskampe siden debuten i 1982 og dernæst 22 år i organisationen uden for banen.

Efter Esbjerg fBs nedrykning fra Superligaen mistede Søndergaard for nylig sin stilling som ungdomselitechef og sagde nej til et andet job i klubben.

Nu har han så lavet en aftale med AC Horsens og fortsætter i Superligaen som en del af den sportslige ledelse i AC Horsens sammen med den nye cheftræner Jonas Dal, som også har en fortid i Esbjerg.

I Horsens glæder det direktør Kristian Nielsen, at klubben kan tiltrække en mand med så store menneskelige og fodboldfaglige kvaliteter.

- Jeg har kendt Niels Erik Søndergård som en god kollega i branchen gennem nogle år, og han bliver en fantastisk medarbejder for AC Horsens. Han kommer til klubben med de rigtige værdier, kæmpe erfaring og et spændende netværk, og han har et stort hjerte for talentudvikling, hvilket passer perfekt ind i AC Horsens, siger Kristian Nielsen.

Niels Erik Søndergård glæder sig til de nye udfordringer efter de mange år i Esbjerg fB.

- Jeg har altid haft meget respekt for AC Horsens og den måde, klubben har arbejdet på gennem årene, og det er en klub, der rykker sig. Der er stadig potentiale til, at klubben kan rykke sig yderligere, og det skal jeg bidrage til, siger Niels Erik Søndergård, der tiltræder i Horsens senest den 1. oktober.