Et overraskende opkald gav 77-årige Grethe mere glæde i livet

Hun mener, at mange måske glemmer, hvor vigtigt det er at komme ud af hjemmet. Selv havde hun behovet for at komme lidt ud, da hendes mand lå syg derhjemme.

- Jeg ville have kontakt til verden omkring mig og havde brug for at se andet end sygdom, men det tror jeg, mange glemmer at prioritere, siger hun.

Styrken, ikke byrden

Man hører ofte udtrykket 'ældrebyrden' i medierne. Et begreb der anvendes som en betegnelse for de mulige økonomiske konsekvenser, der kan være af at befolkningen i Danmark bliver ældre, men ikke kan bidrage på arbejdsmarkedet.